1,4 мільярда в економіку США. Серіал "Дивні дива" став найдорожчим продуктом від Netflix

Загальна кількість переглядів "Дивних див" напередодні другої частини фінального сезону перевищила 1,2 мільярда, повідомляє Variety.

Ця статистика розрахована шляхом ділення загальної кількості часу, протягом якого будь-яка частина серіалу коли-небудь транслювалася, на сумарний час перегляду всіх доступних епізодів. Так "Дивні дива" за переглядами посіли місце вище за будь-який серіал в історії Netflix, обігнавши навіть "Гру в кальмара" та "Венздей".

Найпопулярніші сцени в історії серіалу з'явилися у 3 та 4 сезонах: № 1 — це сцена в 7-му епізоді 4-го сезону, коли Ненсі (Наталія Дайер) впадає в транс, перебуваючи під впливом Векни (Джеймі Кемпбелл Бауер), а на другому місці — сцена в 8-му епізоді 3-го сезону, коли Дастін (Гейтен Матараццо) і Сьюзі (Габріелла Піццоло) разом співають пісню "NeverEnding Story".

Всього за 25 днів перша частина 5-го сезону набрала 102,6 мільйона переглядів.

Крім того, 5 сезон "Дивних див" став найпопулярнішим серіалом тижня в 90 з 93 країн, які відстежує Netflix. "Дивні дива" стали першим серіалом Netflix, п'ять сезонів якого потрапили до рейтингу топ-10 й тримаються там досі у різних країнах.

Netflix також поділилися, що інтерес до гри "Dungeons & Dragons" зріс на 673% з моменту дебюту "Дивних див" у 2016 році, в якому постійно згадується настільна рольова гра.

З 2016 року "Stranger Things" створив понад 8000 робочих місць у сфері виробництва в США та приніс 1,4 мільярда доларів до національного ВВП.

Найбільший вплив це мало в Джорджії, де знімалася більша частина серіалу: 650 мільйонів доларів було внесено до ВВП штату, а в виробництві було задіяно понад 2000 постачальників різної продукції. Наступною у списку була Каліфорнія, де до ВВП штату було внесено 500 мільйонів доларів.

Джерело: life.pravda.com.ua

