Адміністрація морських портів замовила румунам судно для збору нафти

ДП "Адміністрація морських портів України" ("АМПУ") 9 грудня за результатами тендеру замовило компанії SC Severnav SA (Румунія) багатофункціональне портове судно для збору нафти за 4,15 млн євро, або 203,95 млн грн без ПДВ.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

За 15 місяців в Ізмаїл мають поставити багатофункціональне портове судно із запчастинами, інструментами та витратними матеріалами для техобслуговування і ремонту та провести навчання для шести працівників.

Це річкове та прибережне морське судно, призначене для збору нафтових продуктів і сміття з поверхні води. Також воно може виконувати функції буксира та брати участь у локалізації пожеж на суднах і портових об'єктах.

Воно буде мати монокорпусну конструкцію, з однією робочою палубою, з розміщенням чотирьох членів екіпажу (зокрема спальні каюти) під палубою, на першому рівні та з рубкою з оглядом на другий рівень з лівого борту судна.

Судно з двома дизельними двигунами повинно бути довжиною максимум 23,5 м, шириною максимум 9,0 м, висотою по борту максимум 2,9 м та осадкою максимум 2,5 м. На судні буде електрогідравлічний кран Heila HLRM 80 3S (Італія) вантажопідйомністю 6,2 т при максимальному висуванні стріли на 12,3 м.

Торги провели за правилами і за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, одна з інституцій Світового банку). Україна отримала фінансування від МБРР, який діє як адміністратор Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), на проєкт "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення" (RELINC). "АМПУ" є виконавчою агенцією компонента "Розширення критичних логістичних ланцюгів річки Дунай" цього проєкту.

Як пише видання, дорожчими конкурентами були ТОВ Сільськогосподарське підприємство "Нібулон" із судном виробництва ТОВ "Суднобудівно-судноремонтний ремонтний завод "Нібулон" за 5,36 млн євро і компанія B.V. Scheepswerf Damen Hardinxveld" (Нідерланди) із судном власного виробництва за 7,75 млн євро. У повідомленні про присудження контракту причина відхилення суперників стисла: "пропозиція не відповідає вимогам запиту на пропозиції".

SC Severnav SA має статутний капітал 22,42 млн леїв. Її основними акціонерами є Beo Trade Com SRL (41,84%, директором є заступник голови ради директорів SC Severnav SA Aleksandar Stanojevic), гендиректор і голова ради директорів Constantin Georgescu (29,97%) та румунська державна вантажна залізнична компанія CFR Marfa (16,33%).

