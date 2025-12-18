Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 90

Airbus ежегодно производит уже более 25 000 авиационных 3D-деталей с использованием технологий Stratasys

Airbus ежегодно производит уже более 25 000 авиационных 3D-деталей с использованием технологий Stratasys

Включение "напечатанных" материалов от Stratasys позволило снизить вес деталей на 43% и сократить время поставки на 85%, кроме того, 3D-печать позволяет Airbus сократить зависимость от "классического" производства.

Сейчас компания стремится к новому и распределенному производству — изготовлению деталей ближе к месту эксплуатации, что снижает складскую нагрузку, укорачивает логистические цепочки и ускоряет ремонт и замену.

Фото: военно-транспортный самолет Airbus A400M, в котором также уже используются детали, напечатанные на 3D-принтере.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/91123

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Коли порівнюють обсяги виробництва снарядів у росії та ЄС виникає традиційна плутанина
Сегодня 10:55    54
Адміністрація морських портів замовила румунам судно для збору нафти
Сегодня 09:24    110
Засновник компанії-виробника БПЛА Боровик припустив, яке озброєння стане трендом на війні у 2026 році
Сегодня 09:05    108
Угорщина блокує щорічну заяву ЄС про розширення через позицію щодо України
Сегодня 08:42    95
Ви замислювалися де була б лінія фронту, якби США та партнери вчасно постачали й у повному обсязі обіцяну техніку?
Сегодня 08:22    93
ЄС скасує роумінг з Україною — що це означає для абонентів
Сегодня 07:57    112
россия - это какое-то королевство кривых зеркал
Сегодня 07:44    88
В 7 разів впали парникові викиди від енергетичних об'єктів з 1990 року
Сегодня 07:04    90
Європейські спецслужби: гібридні загрози з боку рф і КНР продовжують зростати
17.12.2025 11:08    127
російський ВПК повторює модель срср: рекордні витрати й нульова економічна віддача
17.12.2025 10:00    112
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 