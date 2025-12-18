Airbus ежегодно производит уже более 25 000 авиационных 3D-деталей с использованием технологий Stratasys

Включение "напечатанных" материалов от Stratasys позволило снизить вес деталей на 43% и сократить время поставки на 85%, кроме того, 3D-печать позволяет Airbus сократить зависимость от "классического" производства.

Сейчас компания стремится к новому и распределенному производству — изготовлению деталей ближе к месту эксплуатации, что снижает складскую нагрузку, укорачивает логистические цепочки и ускоряет ремонт и замену.

Фото: военно-транспортный самолет Airbus A400M, в котором также уже используются детали, напечатанные на 3D-принтере.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/91123

