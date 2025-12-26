Американські автори подали новий позов проти шести великих компаній, що займаються штучним інтелектом

Група письменників, включаючи викривача Theranos та автора роману «Погана кров» Джона Керрейру, подає позов проти Anthropic, Google, OpenAI, Meta, xAI та Perplexity, звинувачуючи компанії у навчанні своїх моделей на піратських копіях їхніх книг.

Якщо це звучить знайомо, то це тому, що інша група авторів вже подала колективний позов проти Anthropic за ті самі порушення авторських прав. У цій справі суддя постановив , що Anthropic та подібні компанії зі штучного інтелекту могли законно навчатися на піратських копіях книг, але що піратство цих книг взагалі було незаконним.

Хоча автори, які мають право на отримання допомоги, можуть отримати близько 3000 доларів США в рамках угоди Anthropic на суму 1,5 мільярда доларів, деякі автори були незадоволені цією резолюцією — вона не притягує компанії, що займаються штучним інтелектом, до відповідальності за фактичне використання вкрадених книг для навчання своїх моделей, що генерує мільярди доларів доходу.

Згідно з новим позовом, позивачі стверджують, що запропоноване врегулювання Anthropic «здається, служить [компаніям, що займаються штучним інтелектом], а не творцям».

«Компанії, що спеціалізуються на правовому забезпеченні (LLM), не повинні мати змогу так легко гасити тисячі й тисячі високовартісних позовів за вигідними цінами, замовчуючи справжню ціну їхнього масового навмисного порушення», – йдеться у позові.

Джерело: internetua.com

