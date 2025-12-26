Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:50
Просмотров: 75

Американські автори подали новий позов проти шести великих компаній, що займаються штучним інтелектом

Американські автори подали новий позов проти шести великих компаній, що займаються штучним інтелектом

Група письменників, включаючи викривача Theranos та автора роману «Погана кров» Джона Керрейру, подає позов проти Anthropic, Google, OpenAI, Meta, xAI та Perplexity, звинувачуючи компанії у навчанні своїх моделей на піратських копіях їхніх книг.

Якщо це звучить знайомо, то це тому, що інша група авторів вже подала колективний позов проти Anthropic за ті самі порушення авторських прав. У цій справі суддя постановив , що Anthropic та подібні компанії зі штучного інтелекту могли законно навчатися на піратських копіях книг, але що піратство цих книг взагалі було незаконним.

Хоча автори, які мають право на отримання допомоги, можуть отримати близько 3000 доларів США в рамках угоди Anthropic на суму 1,5 мільярда доларів, деякі автори були незадоволені цією резолюцією — вона не притягує компанії, що займаються штучним інтелектом, до відповідальності за фактичне використання вкрадених книг для навчання своїх моделей, що генерує мільярди доларів доходу.

Згідно з новим позовом, позивачі стверджують, що запропоноване врегулювання Anthropic «здається, служить [компаніям, що займаються штучним інтелектом], а не творцям».

«Компанії, що спеціалізуються на правовому забезпеченні (LLM), не повинні мати змогу так легко гасити тисячі й тисячі високовартісних позовів за вигідними цінами, замовчуючи справжню ціну їхнього масового навмисного порушення», – йдеться у позові.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: США, ші

Читайте ещё:

Уряд США стає акціонером Intel після таємної зустрічі в Овальному кабінеті
Сегодня 10:03    100
У США виявили ще понад мільйон документів, які можуть бути пов'язані з Епштейном
Сегодня 08:27    96
Економіка Різдва: як ціни на індиків викрили проблеми Трампа з інфляцією
Сегодня 08:17    102
Китай звинуватив США у спробах перешкодити налагодженню відносин з Індією
Сегодня 07:24    99
Данія висміяла заяви президента США Дональда Трампа про купівлю Гренландії
Сегодня 07:07    82
1,4 мільярда в економіку США. Серіал "Дивні дива" став найдорожчим продуктом від Netflix
25.12.2025 11:03    101
Германия получит от США тяжелые дроны MQ-9B SeaGuardian
25.12.2025 10:40    114
Золотий флот імені себе та інше із за океану
25.12.2025 09:17    145
Якщо ЄС розпадеться, США дуже швидко про це пошкодують
25.12.2025 09:12    173
Центри обробки даних зі штучним інтелектом змушують повертати до експлуатації брудні електростанції
25.12.2025 07:55    90
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 