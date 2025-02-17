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Американські розробники представили революційне програмне забезпечення, що керує тисячами БПЛА одночасно

Американські розробники представили революційне програмне забезпечення, що керує тисячами БПЛА одночасно

Американська компанія L3Harris Technologies представила програмне забезпечення AMORPHOUS, яке дозволяє керувати тисячами дронів різних виробників через єдиний інтерфейс. Технологія призначена для Збройних сил США та їхніх союзників, надаючи можливість одночасно координувати безпілотні системи, їхні корисні навантаження та інші пов’язані платформи.

Головною особливістю AMORPHOUS є підтримка децентралізованого ухвалення рішень: кожен дрон у мережі може автономно виконувати завдання та приймати тактичні рішення в реальному часі. Це значно підвищує ефективність їхнього застосування у бойових умовах.

Компанія вже розробляє прототипи системи в межах контрактів з армією США та Оборонним інноваційним підрозділом. Під час випробувань AMORPHOUS продемонструвала здатність координувати різні типи безпілотників і транспортних платформ у різних бойових доменах.

Ця розробка є відповіддю на зростаючий попит на масштабовані автономні системи в сучасній війні, де дрони відіграють ключову роль у розвідці, атаках і забезпеченні зв’язку на полі бою.

Джерело: noworries.news

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