Американська кукурудза витісняє українську на міжнародному ринку

Закупівельні ціни на українську кукурудзу продовжують знижуватися через слабкий попит та падіння цін на пшеницю, а також тиск з боку дешевого зерна з США.

Про це повідомляє сайт AgroReview.

Наразі експортні ціни на кукурудзу в Україні становлять 225–228 доларів за тонну, у той час як ціни на фуражну пшеницю в портах знизилися до 210–214 доларів. Попри це, деякі трейдери змушені утримувати ціни на рівні, необхідному для виконання контрактів до кінця травня або початку червня, зазначає AgroReview.

"Великі міжнародні трейдери фактично призупинили закупівлі української кукурудзи, очікуючи нових експортних угод. Цьому заважає поступове зростання пропозиції американської та південноамериканської кукурудзи за значно нижчими цінами. Відвантаження кукурудзи зі США за період з 8 по 15 травня збільшилися на 32,2% і досягли 1,72 млн т, з яких 566 тис. т було спрямовано до Мексики. Це сталося через бажання покупців завершити поставки до завершення 90-денної відстрочки введення США мит на експорт", – говориться у статті.

За поточний сезон американський експорт кукурудзи сягнув 45,543 млн т, що на 29,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Для виконання прогнозу USDA у 66 млн т до кінця сезону щотижневий експорт має становити не менше 1,5 млн т, але це ускладнюється очікуваним зростанням поставок з Аргентини та Бразилії з липня.

На тлі високого експортного попиту липневі ф’ючерси на кукурудзу в Чикаго піднялися на 0,9% до 176,2 $/т, а грудневі – на 1,4% до 173,9 $/т, оскільки американське зерно залишається найдешевшим на світовому ринку.

Згідно зі звітом Crop Progress, станом на 18 травня у США кукурудзою засіяно 78% запланованих площ (торік цей показник становив 67%), а сходи з’явилися на 50% територій (в середньому – 40%).

"Україна ж у травні 2025 року експортувала лише 1,26 млн т кукурудзи (у травні попереднього року – 2,36 млн т), а загалом за сезон – 19,8 млн т. Це значно менше за аналогічний період минулого року, коли експорт сягав 25,26 млн т, але до кінця маркетингового року Україна може досягти прогнозу USDA у 22 млн т", – зазначає видання.

Посівна кампанія в Україні триває: вже засіяно 3,5 млн га кукурудзи, що становить 87% від запланованих площ (торік – 3,6 млн га на цю ж дату). Потужні опади та високі ціни сприяють збільшенню посівних площ понад заплановане.

Очікується, що зростання посівних площ і сприятливі погодні умови на початку червня можуть знизити ціни на українську кукурудзу до 215–220 $/т із доставкою в порт, враховуючи рівень цін 244–246 $/т на міжнародних тендерах із постачанням у країни Азії в липні–серпні.

Джерело: epravda.com.ua

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