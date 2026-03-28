Американський розробник ШІ для дронів і армії отримав $2 млрд інвестицій

Стартап у сфері оборонних технологій Shield AI залучив $2 млрд при оцінці $12,7 млрд. Компанія більш ніж удвічі збільшила свою вартість за рік, що підкреслює високий попит інвесторів на оборонні технології та штучний інтелект.

Advent International та Strategic Investment Group ініціативи Security and Resiliency JPMorgan Chase & Co. спільно очолили раунд фінансування серії G на $1,5 млрд, йдеться в заяві стартапу в четвер. Фонди під управлінням Blackstone Inc. інвестують ще $500 млн у привілейований капітал. Оцінка включає залучені кошти.

Shield заявила, що планує спрямувати частину коштів на придбання Aechelon Technology Inc., яка розробляє програмне забезпечення для тактичного моделювання, що дозволяє військовим у США та інших країнах навчати пілотів і тестувати передові літаки та автономні системи. Умови угоди не розкриваються.

Газета The New York Times першою повідомила про завершення раунду фінансування. Раніше Bloomberg News писало, що Shield веде переговори про залучення коштів при оцінці близько $12 млрд.

Shield розробляє програмне забезпечення на базі ШІ для управління автономними транспортними засобами та обладнання, зокрема дронами, приєднуючись до інших компаній, таких як Anduril Industries Inc., які просувають свої рішення як спосіб модернізації армії. Такі технології привертають дедалі більше уваги та фінансування на тлі зростання оборонних витрат урядів у всьому світі — від Німеччини до США. У березні 2025 року Shield залучила $240 млн при оцінці $5,3 млрд.

Стартап із Сан-Дієго підтримують Andreessen Horowitz і оборонний підрядник L3Harris Technologies. Венчурний фонд Bloomberg Beta, підтримуваний Bloomberg LP, також є інвестором.

