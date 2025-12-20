Бізнес
Сегодня 08:45
АМКУ оштрафував виробників БАДів за недостовірні відомості про дієтичні добавки

Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав винними замовника та фармацевтичних виробників у поширенні неправдивої інформації про властивості дієтичних добавок. Сукупний розмір штрафів перевищив 40 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

За результатами засідань 11 та 18 грудня Комітет ухвалив рішення щодо порушень статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Мова йде про замовника виробництва ТОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ" та безпосередніх виробників — ТОВ "Здравофарм" і ТОВ ВТФ "Фармаком".

У чому полягало порушення?

Компанії поширювали на упаковках та в інтернеті недостовірні відомості про можливості трьох дієтичних добавок: "Антидот гель", "Лізобам" та "Фосфалімін".

АМКУ встановив, що твердження про вплив дієтичної добавки "Антидот гель" на нормалізацію роботи шлунково-кишкового тракту, обміну речовин, мікрофлори та виведення токсинів є близькими за змістом до тверджень про користь для здоров’я, а використання формулювання "швидка дія" без належного підтвердження може розцінюватися як твердження лікувального характеру.

Щодо "Лізобаму" поширювалася інформація про підвищення захисних сил організму та відновлення мікрофлори ротової порожнини й горла при порушеннях функціонального стану верхніх дихальних шляхів, а щодо "Фосфаліміну" – інформація про його застосування при печії та болі травної системи.

Результати опитувань

АМКУ провів опитування споживачів, яке підтвердило: люди сприймали цю рекламу як опис властивостей лікарських засобів, а не добавок. Це вводило покупців в оману та давало компаніям неправомірні переваги перед добросовісними виробниками ліків, які витрачають значні кошти на клінічні дослідження та реєстрацію препаратів.

Жоден із відповідачів не зміг надати Комітету доказів, які б підтверджували заявлені чудодійні властивості продукції.

Розміри штрафів та санкції

За сукупністю порушень на компанії накладено такі фінансові стягнення:

● ТОВ "Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ" — 38 348 860 грн (найбільший штраф);

● ТОВ ВТФ "Фармаком" — 1 400 000 грн;

● ТОВ "Здравофарм" — 254 000 грн.

Окрім виплати штрафу, "БАУМ ФАРМ ГМБХ" зобов'язали негайно припинити поширення неправдивої інформації про "Антидот гель". Щодо препаратів "Лізобам" та "Фосфалімін" порушення вже усунуті.

Джерело: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

