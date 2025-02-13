Авіакомпанія Wizz Air відновить польоти в Україну протягом шести тижнів у разі припинення вогню
Авіакомпанія Wizz Air має намір відновити польоти в Україну незабаром після оголошення будь-якого припинення вогню з росією, відновивши близько 30 вхідних маршрутів протягом шести тижнів.
Про це пише Reuters.
"У нас є твердий план щодо перезапуску. Як тільки буде оголошено про припинення вогню, ми розглянемо можливість", - сказав генеральний директор Йожеф Вараді.
Він сказав, що, за оцінками Агентства авіаційної безпеки Європейського Союзу, для безпечного відкриття повітряного простору України знадобиться від шести до восьми тижнів, і Wizz Air готується до цього.
За словами Вараді, протягом шести місяців після завершення конфлікту Wizz Air відновить роботу своїх баз у Києві та Львові, і спочатку планує постачати на український ринок близько 5 мільйонів місць на рік на 60 маршрутах.
До війни у 2021 році лоукостер Wizz Air був №3 на українському ринку з часткою 10,1%.
Нагадаємо:
Лоукостер Wizz Air вдруге за шість місяців знизив прогноз прибутку, що призвело до падіння акцій на 16% на початку торгів, оскільки компанія намагається розв'язати проблему посадки своїх літаків через проблеми з двигунами.
Джерело: epravda.com.ua