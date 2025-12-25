Бізнес
Сегодня 10:06
Австралійські розробники створюють навігацію для дронів без GPS

Спільна розробка компаній Advanced Navigation та MBDA UK дозволить аграрним безпілотникам точно працювати навіть в умовах глушіння сигналу або його повної відсутності.

Про це повідомляє Future Farming.

Нова система базується на технології британської дочірньої компанії Nileq і використовує принципи біологічних процесів. На відміну від традиційних систем, що покладаються на супутникові сигнали GNSS, цей пристрій використовує нейроморфну камеру, яка імітує роботу сітківки людського ока. Вона аналізує ландшафт під дроном, розпізнає орієнтири та зіставляє їх із базою даних поверхні Землі.

Генеральний директор Advanced Navigation Кріс Шоу зазначає, що втручання в роботу GNSS стає масовим явищем, тому комерційний сектор більше не може покладатися лише на супутники. Технологія особливо корисна для сільського господарства, зокрема для автономних роботів та дронів. За словами розробників, такі системи допомагають виявляти бур’яни та шкідників, що дозволяє фермерам точніше застосовувати пестициди чи гербіциди, заощаджуючи час і кошти.

Джерело: agrotimes.ua

