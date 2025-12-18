Axios: Маск відновлює підтримку республіканців на тлі потепління відносин із Трампом

Американський мільярдер Ілон Маск почав робити великі пожертви на кампанії Республіканської партії до Палати представників і Сенату напередодні проміжних виборів 2026 року, що свідчить про потепління його відносин з президентом США Дональдом Трампом після публічного конфлікту на початку року. Про це пише Axios.

За інформацією видання, Маск уже перерахував значні суми на підтримку республіканців і дав зрозуміти, що готовий робити подальші внески протягом усього виборчого циклу 2026 року. Точні суми стануть відомі після оприлюднення фінансових звітів кампаній наступного місяця.

Axios зазначає, що підтримка Маска може суттєво посилити позиції республіканців, які намагатимуться не допустити повернення демократів до контролю над Конгресом, особливо над Палатою представників. У 2024 році Маск був найбільшим політичним донором у США, пожертвувавши 291,5 млн доларів, переважно на підтримку переобрання Трампа.

Останні внески Маска відбулися після закритої вечері, яка пройшла минулого місяця за участю віцепрезидента США Джей Ді Венса, керівниці апарату Білого дому С’юзі Вайлс і колишнього заступника керівника апарату Тейлора Будовича. За даними джерел, саме Венс, який підтримує тісні контакти з Маском, організував цю зустріч у резиденції віцепрезидента. На вечері також був присутній Джаред Бірчалл, який відіграє ключову роль в управлінні політичними пожертвами Маска.

Як нагадує видання, після виборів 2024 року Трамп запросив Маска до адміністрації, доручивши йому керувати програмою скорочення федеральних витрат, відомою як Department of Government Efficiency. У перші місяці другого терміну Трампа їхні відносини були близькими, і Маск навіть ночував у Білому домі. Однак після відходу Маска з адміністрації у травні між ними стався публічний конфлікт.

Згодом Маск публічно визнав, що шкодує про частину своїх висловлювань, а у вересні вони з Трампом поспілкувалися під час меморіальної служби консервативного активіста Чарлі Кірка. За даними джерел Axios, зараз обидві сторони впевнені, що Маск не реалізує загрозу виступити проти республіканців, а натомість діятиме як традиційний великий донор партії.

Представники Трампа і Маска, а також речники республіканських суперкомітетів відмовилися від коментарів. Джерела, близькі до президента США, повідомляють, що Трамп вважає конфлікт із Маском вичерпаним, а їхні відносини покращилися, хоча й не повернулися до рівня початку другого президентського терміну.

Джерело: internetua.com

