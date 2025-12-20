Беззвучний мисливець: як полює «Vector» (ВІДЕО)

Він має крила та гострий зір. Витривалий, літає далеко та розвиває швидкість до 90 км/год. Працює у будь-яку погоду, а кожен його політ спрямований на те, щоб зберегти життя українських захисників. З ним міцно сплять піхотинці та блискавично працює артилерія.

Мова про німецький розвідувальний БпЛА «Vector». Пташка доволі мирна, не носить бойового заряду, але, тим не менш, наганяє страху на противника. Секрет простий – не створює шуму, а від пильних очей, чи точніше, від високоякісної камери – не сховатися навіть у густій лісопосадці. Розгледить здалеку та вирахує найточніші координати для ураження.

Прикордонники бригади «Гарт» успішно використовують цього повітряного помічника для коригування артилерійського вогню та спостереження в умовах складної місцевості при несприятливій погоді.

«Картинка настільки чітка, що ми бачимо як окупанти копирсаються під капотом машини, а потім яскраво видно як по них прилітає 120-а міна. Навіть можна розгледіти як вони в «трусіках» втікають в лісопосадку», - з посмішкою розповідає пілот «Vectorа» прикордонник на псевдо Соннік.

За словами прикордонника, працювати з цим розвідником – одне задоволення. Злітає з руки, сідає на руку, легкий в керуванні та швидкий у підготовці до вильотів.

«Літати на «Vectorі» – це як грати в гру на Xbox, але з користю для своєї Батьківщини», - додає Соннік.

Прикордонник закликає донатити на унікальних птахів для бригади «Гарт». Каже, їхня важливість – очевидна, а перевага – беззаперечна. Як працює? Що цікавого розглядає у ворожих тилах? Як виявляє «цнотливі» позиції противника та корегує вогонь? Про все з перших уст від пілота Сонніка у нашому відео. Ставайте частиною екіпажу БпЛА «Vector» у бригаді «Гарт».

Приєднуйся до бригади «Гарт».

Проєкти для молоді: «Контракт 18–24» та «Контракт 18–24: Дрони».

Джерело: dpsu.gov.ua

