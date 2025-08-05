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Британська компанія оголосила відкриття найбільше родовища нафти й газу за 25 років

Британська компанія оголосила відкриття найбільше родовища нафти й газу за 25 років

Британський енергетичний гігант BP оголосив у понеділок про найбільше відкриття нафти та газу за останні чверть століття — у глибоководному бразильському басейні Сантос.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що знахідка стала 10-ю у 2025 році, що стало частиною зусиль компанії переорієнтуватися на викопне паливо, відмовившись від попереднього фокусу на "зелену" енергетику, яка не виправдала очікувань інвесторів.

"Це наш найбільший прорив за 25 років," — заявили в компанії.

На початку торгів у понеділок акції BP на Лондонській біржі зросли на 1,4%. Це стало позитивним сигналом для інвесторів перед оприлюдненням квартальних результатів, запланованим на вівторок.

BP планує збільшити глобальний видобуток нафти та газу до 2,3–2,5 млн барелів нафтового еквіваленту на день до 2030 року. У 2024 році компанія видобувала 2,4 млн барелів, однак у 2025-му очікує невелике зниження.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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