Біткоїн-компанія скуповує острів і будує власне місто "для своїх"

Бельгійський біткоїн-інвестор Олів’є Янссенс планує створити на карибському острові Невіс лібертаріанську спільноту з власною судовою системою. Місцеві вже називають цю ідею "державою в державі", пише Financial Times.

Янссенс, який має громадянство Бельгії та Невіса, вже скуповує землю на півдні острова і готується до масштабного будівництва.

Що саме він хоче збудувати

Проєкт отримав назву Destiny. За планом, на узбережжі з’являться вулиці, вілли з басейнами, медичні клініки та інша інфраструктура. Землю для проєкту купує компанія Янссенса South Nevis.

Проєкт став реальним після того, як влада федерації Сент-Китс і Невис ухвалила закон про спеціальні зони сталого розвитку. Саме він відкрив шлях для таких експериментів.

У разі успіху Янссенс обіцяє інвестувати до $50 млн у розвиток острова.

Власні суди і недовіра до політиків

Окрема і найбільш чутлива частина проєкту — судова система. Янссенс відкрито критикує місцеві суди, називаючи їх неефективними, і хоче запровадити власні механізми вирішення спорів для мешканців Destiny.

Він наполягає, що проєкт залишатиметься в межах національного законодавства, але водночас працюватиме "інакше" — подалі від політиків.

Чому місцеві мешканці проти проекту

Невіс є невеличким островом з населенням близько 13 200 людей. Місцеві жителі та політики побоюються, що Destiny почне тиснути на ресурси острова, витісняти корінних мешканців і фактично стане окремою зоною впливу для багатих.

Янссенс ці закиди відкидає. Але сама ідея, як зазначає Financial Times, добре вписується у глобальний тренд, коли заможні представники крипто- та техноспільнот шукають способи жити за власними правилами, настільки незалежно від держав, наскільки це можливо.

