Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:59
Просмотров: 78

Бум искусственного интеллекта спровоцировал глобальный дефицит крупных турбин для электростанций

Bloomberg предупреждает, (https://www.bloomberg.com/features/2025-bottlenecks-gas-turbines/)что бум искусственного интеллекта и массовое строительство дата-центров спровоцировали глобальный дефицит крупных турбин для электростанций, который грозит обернуться новым энергетическим кризисом.

Спрос на электричество растет так быстро, что возобновляемые источники энергии, обычно используемые для покрытия различных пиков энергопотребления в энергосистеме не справляются с базовой нагрузкой, вынуждая страны возвращаться к проверенным газовым и тепловым электростанциям.

Рынок столкнулся с "бутылочным горлышком" в лице производства сложнейших агрегатов весом по 500 тонн, которое контролируют всего три гиганта — американская General Electric, немецкая Siemens Energy и японская Mitsubishi Heavy Industries, на долю которых приходится более 70% мощностей.

Из-за ювелирной точности сборки и сложнейших цепочек поставок производители физически не могут выпускать более 50-80 турбин в год, а очереди на заказы уже растянулись до 2030 года.

Также дефицит оборудования уже поставил под удар энергетические проекты общей стоимостью более $400 млрд.

Особенно остро проблема стоит в развивающихся странах, таких как Вьетнам, где из-за отсутствия турбин тормозится переход с угля на газ, что ставит крест на планах по снижению выбросов.

Из-за этого ситуацию осложняют и резко выросшие цены: стоимость строительства газовой станции комбинированного цикла подскочила с $800 за киловатт в 2021 году до почти $2800 в 2025-м.

При этом сами производители турбин требуют огромные невозвратные депозиты только за бронирование места в очереди, отдавая в первую очередь приоритет богатым странам и подрядчикам техногигантов вроде Meta, Amazon, X или Google.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/95337

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: електро, ші

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 