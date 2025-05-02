Бізнес в Україні погіршив оцінки своєї економічної діяльності: найменш оптимістична – сфера послуг

У квітні 2025 року українські підприємства дещо знизили свої оцінки поточної економічної діяльності. Серед причин – війна й погіршення погодних умов

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що додатковими негативними чинниками стали зростання витрат на сировину й оплату праці, прискорення інфляції, ослаблення гривні до євро та нестача кваліфікованих працівників.

Водночас деяку підтримку бізнесу забезпечували стійкий внутрішній попит, міжнародна фінансова допомога та стабільна ситуація в енергетичному секторі.

Індекс очікувань ділової активності, який щомісяця розраховує Національний банк, у квітні знизився до 49.4, тоді як у березні він становив 51.8, а у квітні попереднього року — 52.3. Це означає, що загальна оцінка бізнесом економічної ситуації наблизилася до нейтральної межі.

Промислові підприємства залишаються найбільш оптимістичними серед усіх секторів. Вони відзначали позитивні результати завдяки сталому попиту, зростанню виробництва та кращій логістиці. Хоча оцінки дещо знизилися у порівнянні з березнем, промисловці очікують подальшого зростання виробництва та обсягів нових, зокрема експортних, замовлень. Проте вони планують скорочувати запаси сировини та обережніше ставляться до обсягів незавершеного виробництва. Залишки готової продукції оцінюються песимістично.

У торгівлі ситуація також була загалом позитивною. Підприємства відзначили стабільний внутрішній попит і належну пропозицію товарів. Але у квітні вони менш упевнено дивилися на майбутнє — зменшились очікування щодо товарообороту, закупівель і залишків товарів. Крім того, очікується зниження торговельної маржі, хоча меншою мірою, ніж у попередні місяці.

Будівельні компанії суттєво знизили свої оцінки через несприятливі погодні умови. Індекс ділової активності в цьому секторі знизився найбільше. Очікування щодо обсягів будівництва, нових замовлень та закупівель сировини були значно послаблені. Погіршились і оцінки доступності та вартості послуг підрядників, попри незначне зростання їхніх закупівель.

"Підприємства сфери послуг послабили очікування та зберегли найстриманіші серед усіх секторів оцінки щодо своєї ділової активності, зважаючи на високі безпекові ризики та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 46.3 у квітні (у березні 2025 року – 48.8, у квітні 2024 року – 53.1). На відміну від березня, респонденти очікували на зменшення обсягу наданих послуг та послуг у процесі виконання, а також стриманіше оцінили обсяг нових замовлень на послуги", - повідомили в НБУ.

Більшість секторів — промисловість, торгівля та послуги — очікують подальшого зростання цін на сировину, а також підвищення тарифів на власну продукцію чи послуги. У будівництві ці очікування пом'якшилися. Щодо зайнятості, то в будівельному секторі передбачають її збільшення, у торгівлі — стабільність, а в промисловості та сфері послуг — скорочення персоналу.

Джерело: espreso.tv

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