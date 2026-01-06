Бізнес
Сегодня 11:28
Час трильйонерів стає все ближче: одна з найбагатших сімей світу має статки понад 500 мільярдів

Мінімальна планка для потрапляння в рейтинг зросла до $46,4 млрд — на 10 мільярдів більше, ніж торік, відзначають аналітики.

Згідно з оновленим рейтингом Bloomberg, 25 найзаможніших сімей планети за 2025 рік збільшили статки на $358,7 млрд, досягнувши сукупного капіталу $2,9 трлн. Це стало можливим завдяки стрімкому зростанню фондових ринків, буму в секторах штучного інтелекту та природних ресурсів.

Топ-10 найбагатших династій світу

● Волтони (Walmart) — $513,4 млрд

● Аль-Нагаян (нафта, ШІ) — $335,9 млрд

● Аль-Сауд (нафта) — $213,6 млрд

● Аль-Тані (нафта) — $199,5 млрд

● Ермес (Hermes) — $184,5 млрд

● Кох (промисловість) — $150,5 млрд

● Марс (солодощі) — $143,4 млрд

● Амбані (Reliance) — $105,6 млрд

● Вертхаймери (Chanel) — $85,6 млрд

● Томсон (Thomson Reuters) — $82,1 млрд

Волтони стали першою династією, що подолала півтрильйонну межу. До рейтингу увійшли нові гравці — власники мідних шахт та виробники «розумних» окулярів зі штучним інтелектом. Мінімальний поріг входу зріс до $46,4 млрд.

Джерело: blik.ua

