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Частка непрацюючих кредитів у банках наблизилась до рівня початку повномасштабної війни

Частка непрацюючих кредитів у банках наблизилась до рівня початку повномасштабної війни

Станом на 1 липня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 27%, або на 3,3 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року. Вона близька до історичного мінімуму, зафіксованого станом на 1 березня 2022 року.

Про це повідомляє Національний банк.

У перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі – 39,1%. Із середини 2023 року частка NPL поступово скорочується, зазначають в НБУ.

"Визначальним фактором скорочення частки NPL у першому півріччі 2025 року стало зростання обсягу нових кредитів ліпшої якості. Так, валовий обсяг кредитів у банківській системі за цей період зріс на 133,7 млрд грн, або на 10,3% до 1,432 трлн грн", – йдеться в повідомленні.

За даними Нацбанку, частка NPL фізичних осіб за перше півріччя знизилася на 1,5 в. п. до 14,0%, бізнесу – на 3,5 в. п. до 35,5%.

Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків:

● у приватних українських банках – до 9,9%;

● у банках з іноземним капіталом – до 9,5%;

● у державних банках – до 38,5%.

Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ "ПриватБанк" та старих боргів державних банків частка NPL станом на 01 липня 2025 року становить 21,6% у державних банках та 16,1% – загалом у банківській системі, повідомили в НБУ.

Нагадаємо:

Станом на 1 червня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилась до 27,9%, або на 2,4 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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