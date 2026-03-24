Сегодня 10:05
Чипи для ШІ та космосу: Маск запускає масштабний проєкт Terafab

Ілон Маск анонсував проєкт Terafab — будівництво власного заводу з виробництва чипів для штучного інтелекту, робототехніки та космічних дата-центрів. Підприємство збудують в Остіні (штат Техас), а керуватимуть ним спільно компанії Tesla та SpaceX.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Маска, індустрія напівпровідників розвивається надто повільно. Наявні постачальники компанії, такі як Samsung, TSMC та Micron, не здатні повною мірою задовольнити потреби Tesla, яка зосереджується на робототехніці, автономному водінні та ШІ.

Які чипи виготовлятиме завод Ілона Маска Terafab

Маск, який не має досвіду у виробництві напівпровідників, планує розпочати з «передової технологічної фабрики» з усім необхідним обладнанням для створення та тестування чипів будь-якого типу, а згодом — масштабувати підприємство. Очікується, що завод зможе підтримувати до одного теравата обчислювальної потужності на рік.

Об'єкт вироблятиме два типи чипів:

● оптимізовані для периферійних обчислень (edge and inference): призначені переважно для електромобілів, роботаксі та гуманоїдних роботів Optimus;

● високопотужні 2-нанометрові чипи для космосу: розроблені для використання SpaceX та xAI (остання з лютого працює як стовідсотково дочірня компанія SpaceX). Саме xAI використовуватиме переважну більшість цих чипів.

Маск деталізував, що на Землі чипи підтримуватимуть 100-200 гігаватів обчислювальної потужності на рік, а в космосі — до одного теравата.

Космічні дата-центри ШІ та майбутнє IPO SpaceX

Під час презентації, на якій був присутній губернатор Техасу Грег Ебботт, Маск також представив концепт «мінісупутника» для ШІ-дата-центрів у космосі потужністю 100 кіловатів. У майбутньому цей показник планують довести до мегаватного рівня. У січні SpaceX уже подала запит до Федеральної комісії зі зв'язку США на запуск мільйона таких супутників на орбіту Землі.

Фінансування розробки та запуску космічних ШІ-дата-центрів є однією з головних причин майбутнього IPO SpaceX. Очікується, що влітку компанія може залучити рекордні 50 мільярдів доларів, що оцінить її у понад 1,75 трильйона доларів. Серед інших амбітних цілей Маска — використання пристрою (mass driver) для запуску супутників безпосередньо з поверхні Місяця.

Як співпрацюють Tesla та xAI

Анонс заводу відбувається на тлі тісної інтеграції між Tesla, xAI та SpaceX у проєктах штучного інтелекту:

● у січні Tesla оголосила про інвестиції в розмірі 2 мільярдів доларів у xAI та рамкову угоду про співпрацю;

● компанії спільно працюють над проєктом Digital Optimus (або Macrohard);

● Tesla постачає для xAI свої акумуляторні системи Megapack;

● чатбот Grok від xAI вже інтегровано в деякі електромобілі Tesla.

Джерело: speka.ua

