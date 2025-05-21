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Чистий прибуток "Енергоатому" за квартал сягнув 12 мільярдів: в 9 разів більше, ніж за увесь 2024 рік

Чистий прибуток Енергоатому за квартал сягнув 12 мільярдів: в 9 разів більше, ніж за увесь 2024 рік

"НАЕК "Енергоатом" за підсумками першого кварталу 2025 року отримало 12,15 млрд грн чистого прибутку.

Про це повідомив голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Ради щодо порушень у тарифній політиці в енергетиці, народний депутат Олексій Кучеренко з посиланням на фінзвітність компанії.

"Крім цього сума нарахованої амортизації за перший квартал 2025 року склала 5,7 млрд грн. Таким чином сумарно до розподілу за перший квартал було сформовано майже 18 млрд грн", - розповів він.

Як вважає Кучеренко, із зазначених 18 млрд грн близько 3-4 млрд грн розподілено на капітальні інвестиції, а решта 14 млрд грн потребує окремого обґрунтування щодо їх розподілу.

"Тобто тільки за перший квартал 2025 року 14 млрд грн вже потребують обґрунтування щодо їх подальшого розподілу", – зазначив він.

Як нагадав голова ТСК, за підсумками 2024 року "Енергоатом" зафіксував 1,3 млрд грн чистого прибутку.

"Результатом роботи ТСК (надісланих запитів, проведених робочих слухань, засідань) стало те, що вже в процесі роботи комісії менеджмент енергетичних компаній став усвідомлювати ризиковість маніпуляцій з показниками фінансової звітності", - стверджує Кучеренко.

Джерело: epravda.com.ua

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