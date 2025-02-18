Что такое функция Flash Call для бизнеса

Защита данных в современном мире крайне важна. Функция Flash Call — один из продвинутых методов подтверждения доступа. Пользователь получает голосовое сообщение из четырех цифр или звонок с номера, последние числа которого и есть проверочным кодом. Такую альтернативу СМС-сообщениям выбирают многие компании из Харькова. В первую очередь, этот метод аутентификации используют по причине его доступной стоимости, ведь он точно дешевле СМС.

Как работает Flash Call?

Новый способ авторизации подразумевает получение вызова на телефонный номер абонента для подтверждения его личности. Полный алгоритм работы выглядит следующим образом:

На сайте или в приложении пользователь выбирает вход с помощью телефонного номера. В течение 2-3 секунд на мобильное устройство осуществляется звонок. В зависимости от настройки возможны следующие варианты действий: робот диктует комбинацию либо же сами последние 4 цифры номера и есть кодом. После успешного подтверждения клиент получает доступ к аккаунту или создает его, если вход выполняется впервые.

Такой метод намного удобнее самостоятельной установки набора цифр (кода). Особенно актуален Flash Call для интернет-магазинов, где нужно оперативно подтверждать снятия бонусов или оплаты.

В чем преимущества Flash Call?

Новый метод аутентификации все чаще используется самыми разными компаниями. Среди преимуществ:

высокий уровень безопасности — звонок осуществляется на конкретный телефон абонента;

мгновенное подтверждение личности — всего пара секунд на получение доступа к аккаунту;

высокая надежность — Flash Call основан на проверенных технологиях;

универсальность — подходит для любых платформ и приложений;

низкая стоимость — сервис стоит на порядок дешевле других вариантов.

Услуги Flash Call компании из Харькова и других городов Украины всегда могут заказать с помощью сервиса AlphaSMS. Эта полезная и недорогая услуга позволяет забыть о придумывании пароля, проверяя доступ с помощью звонков и надежно защищая данные.

Новости портала «Весь Харьков»