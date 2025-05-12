Все, що потрібно знати про кредитний ліміт у банках України

У сучасних економічних умовах банківські послуги в Україні постійно удосконалюються, пропонуючи клієнтам різноманітні інструменти для керування фінансами. Одним із таких інструментів є кредитний ліміт - зручна та гнучка форма короткострокового кредитування.

Проте у багатьох користувачів виникають запитання: що це за ліміт, як його встановлюють, чим він відрізняється від звичайного кредиту і як уникнути зайвих витрат? Найчастіше шукають інформацію за темою кредитний ліміт приватбанк. Але розглянемо все по черзі.

Що таке кредитний ліміт?

Кредитний ліміт - це встановлена банком максимальна сума кредитних коштів, якою клієнт може скористатися в межах певного продукту, найчастіше кредитної картки або овердрафту.

Це не одноразовий кредит, а постійний доступ до певної суми коштів, яку можна використовувати, погашати і знову використовувати - у межах встановленого ліміту.

Де застосовується кредитний ліміт?

В українських банках кредитний ліміт найчастіше використовується в таких продуктах:

Кредитні картки для оплати товарів, послуг, зняття готівки;

для оплати товарів, послуг, зняття готівки; Овердрафт - автоматичне списання коштів понад залишок на рахунку;

- автоматичне списання коштів понад залишок на рахунку; Покупка товарів у розстрочку (наприклад, "оплата частинами", "миттєва розстрочка");

(наприклад, "оплата частинами", "миттєва розстрочка"); Онлайн-банкінг - деякі банки пропонують буферний ліміт прямо у мобільному застосунку.

Як встановлюється кредитний ліміт?

Кожен банк в Україні самостійно визначає умови надання кредитного ліміту, орієнтуючись на такі фактори:

Кредитна історія;

Рівень доходів;

Трудовий стаж та місце роботи;

Вік та громадянство;

Наявність інших продуктів банку (наприклад, зарплатна карта або депозит).

Як працює кредитний ліміт на практиці?

Припустімо, вам встановили ліміт у розмірі 20 000 грн. Це означає, що ви можете користуватися цією сумою повністю або частково. Наприклад:

У першому місяці ви витратили 5 000 грн;

Протягом 25 днів повернули цю суму — проценти не нараховуються (якщо є пільговий період);

Наступного місяця можна знову використовувати повний ліміт.

Що таке пільговий період (грейс-період)?

Це період, протягом якого можна безкоштовно користуватися кредитними коштами за умови повного погашення заборгованості. В Україні пільговий період зазвичай становить від 25 до 62 днів. Наприклад:

Ви розрахувалися карткою 1 травня;

Маєте 30–60 днів, щоб повернути гроші без нарахування відсотків;

Якщо не встигаєте — банк нараховує проценти (часто 36–48% річних).

Процентні ставки та комісії

При користуванні кредитним лімітом слід враховувати:

Процентну ставку — після завершення пільгового періоду;

— після завершення пільгового періоду; Комісію за зняття готівки — часто 2–4% від суми;

— часто 2–4% від суми; Мінімальний щомісячний платіж — зазвичай 5–10% від боргу;

— зазвичай 5–10% від боргу; Штрафи — за прострочення або перевищення ліміту.

Як збільшити кредитний ліміт?

Збільшення ліміту можливе у кілька способів:

Автоматично — при регулярному користуванні карткою та своєчасному погашенні;

— при регулярному користуванні карткою та своєчасному погашенні; За заявкою — через мобільний застосунок або у відділенні банку;

— через мобільний застосунок або у відділенні банку; Після оновлення доходів — наприклад, при зміні місця роботи.

Чим кредитний ліміт відрізняється від звичайного кредиту?

Критерій Кредитний ліміт Звичайний кредит Строк Необмежений (при активному використанні) Фіксований Сума До встановленого ліміту Фіксована сума при оформленні Погашення Будь-коли, частково або повністю За графіком Повторне використання Так Ні (потрібна нова заявка) Гнучкість Висока, з пільговим періодом Низька, з жорсткими умовами

Які ризики пов’язані з кредитним лімітом?

Прихований борг - можна не помітити, як пішли «в мінус»;

- можна не помітити, як пішли «в мінус»; Високі проценти - при прострочках або знятті готівки;

- при прострочках або знятті готівки; Психологічна звичка - доступні кошти провокують зайві витрати;

- доступні кошти провокують зайві витрати; Зіпсована кредитна історія - через регулярні прострочення;

- через регулярні прострочення; Надмірне боргове навантаження - при наявності кількох лімітів у різних банках.

Як грамотно користуватися кредитним лімітом?

Встановіть власні ліміти витрат та дотримуйтеся їх;

та дотримуйтеся їх; Завжди перевіряйте дату завершення пільгового періоду ;

; Налаштуйте нагадування про платежі ;

; Розраховуйтеся безготівково — зазвичай це без комісій;

— зазвичай це без комісій; Погашайте борг завчасно — не в останній день;

— не в останній день; Не знімайте готівку, якщо в цьому немає критичної потреби.

Тепер ви дізналися, що кредитний ліміт — це корисний фінансовий інструмент, який при правильному використанні дозволяє ефективно керувати грошима. В Україні більшість банків (зокрема ПриватБанк, monobank, ПУМБ, А-Банк, Ощадбанк та інші) пропонують різні види лімітів із прозорими умовами. Водночас важливо уважно читати договір, контролювати витрати та вчасно повертати позикові кошти.

Розумне використання кредитного ліміту - це шлях до фінансової свободи, а не до боргової пастки.