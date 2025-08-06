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Данський зоопарк просить здавати небажаних домашніх тварин на корм для хижаків

Данський зоопарк просить здавати небажаних домашніх тварин на корм для хижаків

За словами зоопарку, євразійська рись є одним із хижаків, які мають отримати користь від цієї схеми

Зоопарк у Данії звернувся до громадськості з проханням пожертвувати здорових небажаних домашніх тварин у рамках унікальної ініціативи з забезпечення їжею своїх хижаків.

Зоопарк Ольборга попросив здавати живих курей, кролів та морських свинок, яких, за словами адміністрації, "м'яко усиплять" кваліфіковані працівники.

Також зоопарк приймає в пожертву живих коней - у цьому випадку власники можуть скористатися можливим податковими пільгами.

У дописі в інстаграмі зоопарку йдеться, що вони мають "імітувати природний харчовий ланцюг тварин", а дрібна худоба "складає важливу частину раціону наших хижаків".

У зоопарку заявляють, що їжа, яку надають таким чином, "нагадує те, що тварини природно вполювали б у дикій природі" - і це особливо стосується євразійської рисі.

Серед інших хижаків, яких утримують в зоопарку, - леви та тигри.

Малих тварин можна пожертвувати у будні дні без попереднього запису, не більше чотирьох одночасно, кажуть в зоопарку.

На своєму сайті, під фотографією тигра, який поїдає шматок м'яса, зоопарк Ольборга також виклав умови пожертвування коней.

Згідно з ними, коні повинні мати паспорт та не повинні проходити лікування протягом останніх 30 днів.

Якщо власники успішно передають коней, вони можуть отримати податкову пільгу.

У заяві заступниця директора зоопарку Пія Нільсен сказала, що хижаків зоопарку вже багато років годують дрібною худобою.

"При утриманні хижаків необхідно забезпечувати їх м'ясом, бажано з шерстю, кістками тощо, щоб надати їм максимально природний раціон", - пояснила вона.

"Тому має сенс дозволити використовувати тварин, яких необхідно евтаназувати з різних причин, таким чином. У Данії ця практика є поширеною, і багато наших гостей і партнерів цінують можливість долучитися. Худоба, яку ми отримуємо як пожертви, - це кури, кролі, морські свинки та коні".

Джерело: bbc.com

Автор: Майкл Шайлз Макнамі

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: єс, данія

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