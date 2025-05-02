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Дешевше 60 доларів: ціна на нафту пробила психологічну позначку

Дешевше 60 доларів: ціна на нафту пробила психологічну позначку

Ф'ючерси на нафту марки Brent 1 травня впали більш ніж на 2% до рівня нижче 60 доларів за барель.

Про це повідомляє Trading Economics.

Наразі ціна барелю складає 59.43 долара за барель.

Як пише Trading Economics, падіння триває четвертий день поспіль, і вже досягнуто найнижчого рівня за останні три тижні.

Ознаки чергового збільшення пропозиції нафти ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією додали побоювань щодо ослаблення попиту на тлі глобальної торговельної війни.

Королівство проводить брифінги, на яких інформує союзників і галузевих експертів, що не хоче підтримувати ринок подальшим скороченням видобутку і може витримати тривалий період низьких цін. Це посилило очікування того, що ОПЕК+ може оголосити про нове збільшення видобутку на зустрічі 5 травня.

Крім того, економіка США скоротилася в першому кварталі, що стало першим падінням за останні три роки. І це підкреслило економічні перебої, спричинені агресивною торговельною політикою президента Дональда Трампа.

Скорочення запасів нафти в США минулого тижня також не змогло підтримати ціни, зазначає Trading Economics.

Нагадаємо:

На початку торгів 1 травня ціни на нафту стабілізувалися після попереднього падіння. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів, або 0,1%, до 61,13 долара за барель. Проте, ціна швидко впала знову.

Раніше ціни на нафту Brent вже різко знизилися нижче 60 доларів на торгах 9 квітня. Тоді ф’ючерси на нафту Brent з постачанням у червні обвалилися до 58,57 дол за барель, і це була найнижча ціна з лютого 2021 року.Падіння пояснювали торгівельною напругою між США, Китаєм і Євросоюзом.

Джерело: epravda.com.ua

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Темы: нафта, США

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