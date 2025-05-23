Десять найбагатших американців торік збільшили статки на $365 мільярдів

Попри короткочасне падіння фондового ринку, 10 найбагатших американців стали багатшими за минулий рік на 365 млрд доларів.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на новий аналіз Oxfam, передає Укрінформ.

Щоб оцінити прибутки найбагатших, Oxfam виміряв зміни в статках 10 найбагатших людей зі списку мільярдерів Forbes Real Time Billionaire List з кінця квітня 2024 року до кінця квітня 2025 року. Як зазначає медіаресурс, зростання статків цих мільярдерів становить приблизно 1 млрд доларів на день.

Для порівняння: середній американський працівник заробив трохи більше 50 тис. доларів у 2023 році. Oxfam з'ясував, що 10 американським працівникам із середньою заробітною платою знадобилося б 726 тис. років, щоб заробити стільки грошей.

Так, на частку Ілона Маска, найбагатшої людини світу і генерального директора компанії Tesla, припадає трохи більше половини загального приросту статків: його чисті статки за цей період зросли на 186,1 млрд доларів. Аналіз, проведений минулої осені, показав, що Маск може стати першим у світі трильйонером.

Статки гендиректора компанії Meta Марка Цукерберга та спадкоємця Walmart Роба Волтона зросли на 38,7 млрд доларів у кожного. Інвестор Воррен Баффет збагатився на $34,8 млрд, а спадкоємець Walmart Джим Волтон - на $36,5 млрд. Деякі мільярдери, такі як співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, втратили свої статки за цей період.

Ці висновки з'явилися в той час, коли республіканці обговорюють законопроєкт, який, за словами позапартійних експертів, зробить багатих ще багатшими і скоротить майже 1 трлн доларів з ключових програм соціального захисту. Деякі прогресивні діячі закликають боротися з нерівністю шляхом введення податку на багатство для ультрамільйонерів і мільярдерів.

Oxfam виявив, що 3% податок на статки понад 1 млрд доларів дозволить зібрати 50 млрд доларів лише від 10 найбагатших американців - цього достатньо, щоб забезпечити продовольчою допомогою впродовж року 22,5 млн людей. Однак оподаткування багатства було б дуже складним завданням частково через те, що може бути важко оцінити чистий капітал.

Згідно з новим аналізом, проведеним позапартійним Бюджетним управлінням Конгресу США (CBO), цей законопроєкт, відомий як «Один великий прекрасний закон» («One Big Beautiful Bill Act»), збільшить ресурси домогосподарств США в середньому, однак це збільшення буде розподілене нерівномірно. За аналізом Бюджетної моделі Пенсильванського університету (Penn Wharton Budget Model), цей закон збільшить економічне зростання країни, що вимірюється валовим внутрішнім продуктом (ВВП), на 0,5% за 10 років і на 1,7% за 30 років. Вигоди від законопроєкту непропорційно дістануться багатим: так, 10% найбагатших людей отримають близько двох третин (65%) від загальної вартості законопроєкту, тоді як домогосподарства з нижчих 20% втратять близько 1035 доларів у 2026 році через скорочення таких програм, як Medicaid, продовольчих талонів та інші зміни.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп закликав членів Республіканської партії згуртуватися навколо масштабного законопроєкту під назвою «Один великий прекрасний закон» (One Big Beautiful Bill), який, за його словами, передбачає зниження податків для всіх американців і посилення контролю над державними соціальними програмами.

Джерело: ukrinform.ua

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