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Джефф Безос заявив, що людство має вирушити на Місяць, щоб врятувати Землю

Джефф Безос заявив, що людство має вирушити на Місяць, щоб врятувати Землю

Засновник компанії Blue Origin мільярдер Джефф Безос заявив, що перенесення важкої промисловості на Місяць врятує планету від негативного впливу промисловості та технологій. Про це повідомило видання Euronews у середу, 17 червня.

На форумі VivaTech у Парижі Безос сказав, що перенесення важкої промисловості за межі Землі є єдиним способом розбудови інфраструктури та розвитку промисловості. За його словами, людство має колонізувати Місяць, оскільки до нього можна дістатися за три з половиною дні, а не раз на два роки, як на Марс, а його "неглибока гравітація робить його необхідним пунктом переїзду".

"Людство має вирушити на Місяць і зрештою далі, не лише заради досліджень, а й для порятунку планети від впливу технологій і промисловості. Перенесення важкої промисловості за межі Землі — єдиний сценарій, у якому економічне зростання та збереження довкілля можуть співіснувати. [Нашу] садову планету можна повернути до стану до індустріальної революції", — сказав Безос.

Мільярдер зазначив, що якість життя всього людства покращилася, але планета постраждала через це. На його думку, поверхня Місяця містить практично всі мінерали, необхідні для будівництва інфраструктури в космосі. "Ми будемо будувати колонії на Марсі і так далі. Місяць — це важливий перший крок", - підкреслив Безос.

Джерело: ukranews.com

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