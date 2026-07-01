Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:32
Просмотров: 140

Дональд Трамп придбав акції компанії Axon - виробника електрошокерів Taser - на суму від 1 до 5 мільйонів доларів

Дональд Трамп придбав акції компанії Axon - виробника електрошокерів Taser - на суму від 1 до 5 мільйонів доларів

Через два тижні Імміграційна та митна служба США (ICE) оголосила про намір укласти п’ятирічний контракт на 220 мільйонів доларів на закупівлю майже 18 тисяч нових електрошокерів. Експерти стверджують, що технічні вимоги контракту фактично відповідають продукції саме Axon

Наразі немає жодних доказів того, що Трамп знав про підготовку закупівлі, впливав на неї або що сама компанія Axon знала про його інвестицію. Контракт ще не підписаний, а Білий дім заявляє, що активами президента керують незалежні менеджери та сімейний траст.

Втім, сама хронологія подій уже викликала питання в американських експертів з етики та антикорупційних організацій. Бо коли президент інвестує в компанію, яка потенційно може отримати великий державний контракт від його ж адміністрації, навіть без прямого порушення закону виникає інше питання - питання довіри та конфлікту інтересів.

У США такі історії стають предметом публічних розслідувань. Ставали. Допоки США не очолив головний миротворець війни. Дональд Трамп.

Джерело: https://t.me/andriyshTime/61815

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

САП оскаржить зміну кваліфікації пособниці контррозвідника СБУ
Сегодня 10:22    176
АП ВАКС скасувала виправдувальний вирок ексначальнику служби у справах дітей і сім’ї Київської ОДА та засудила до 3 років позбавлення волі
Сегодня 09:49    205
Цього тижня вигаданий у москві дух Анкориджа почав випаровуватися остаточно
Сегодня 08:23    257
Громадянство США за народженням: суд скасував указ Трампа
Сегодня 08:20    151
Трамп: роздрібні продавці бензину мають знизити ціни — НЕГАЙНО!
Сегодня 08:16    157
ВАКС продовжив обов'язки голові АМКУ і його дружині
Сегодня 07:32    115
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:15    108
Національна гордість американців впала до мінімуму за 25 років — опитування Gallup
Сегодня 06:57    85
На Закарпатті судитимуть депутата від ОПЗЖ, який приховав 6 мільйонів гривень
Сегодня 06:50    83
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    171
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 