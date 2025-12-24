Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:15
Просмотров: 87

«Дух Різдва»: Нацбанк випустив нову пам’ятну монету до Святвечора

«Дух Різдва»: Нацбанк випустив нову пам’ятну монету до Святвечора

Національний банк випустив нову пам’ятну монету, аби увічнити різдвяні звичаї українців, – «Дух Різдва».

Про це поінформувала пресслужба регулятора.

«Наша нова пам’ятна монета «Дух Різдва» увібрала у себе глибокі традиції світлого родинного свята, які поколіннями тримають українців разом. Стилізоване зображення золотистого солом’яного дідуха, традиційного атрибута українського Різдва, та сповнена тепла і затишку передріздвяної трапези української сім’ї. І хоча багато родин сьогодні розділені відстанню, проте у серцях одне одного ми за спільним святковим столом. Тримаймо цей зв’язок!», – заявив глава НБУ Андрій Пишний під час традиційної передноворічної зустрічі з командою Нацбанку.

Монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г.

Елементи оздоблення – двостороння локальна позолота зі вставкою діаманта (1,5 мм).

На аверсі в центрі композиції розміщено стилізоване зображення солом’яного дідуха. Його основу прикрашає солом’яний янгол, що символізує захист і благу вість. Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок у Святвечір. Одна із зірок символізує Віфлеємську зорю (у її центрі сяє діамант).

На реверсі зображена традиційна передріздвяна трапеза української сім’ї, де образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами: німби навколо їхніх голів символізують Сонце (дружина), Місяць (чоловік) та зірки (їхні діти). Перед родиною – стіл із дванадцятьма стравами: кутею, варениками, пампухами, рибою та іншими традиційними частуваннями, а також головками часнику – оберегом від нечистої сили.

Тираж – до 15 000 штук.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 