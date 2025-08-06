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Еженедельная аналитика от Bloomberg.

Еженедельная аналитика от Bloomberg.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-05/russia-s-oil-exports-remain-steady-ahead-of-trump-s-secondary-tariff-threat?srnd=undefined)

Морской экспорт российской нефти (в долларах) особо не изменился. Некоторые индийские НПЗ закупили партии нефти у альтернативных поставщиков, но это осенние поставки и пока не особо значимые.

Я бы такие закупки связывал с уже введенными санкциями ЕС, которые с января 2026 запрещают импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Индийские НПЗ таким занимаются, но теперь до конца года придется прекратить.

А на угрозы Трампа должно реагировать государство, запрещая НПЗ закупку российской нефти. Но пока Индия никаких таких запретов не вводила. Ждем дедлайна.

▪️Мой традиционный расчет

В бюджете рф на 2025 год забита цена российской нефти на уровне 5281 руб за баррель.

Юралс на прошлой неделе стоил 60.5 баксов, рублевая цена - около 4800.

Это на 9% ниже планового уровня. В начале июня разрыв составлял более 20%, но потом началась разнообразная ебанина, и цены выросли.

Давайте чуть подробнее.

Представьте, что вы индийский НПЗ :)

▪️Вы узнаете о санкциях ЕС - с января ЕС перестанет импортировать нефтепродукты, произведенные из российской нефти.

Если вы закупаете российскую нефть и поставляете в ЕС произведенный из нее дизель, эти санкции вас касаются напрямую. Причем это не абстрактная угроза, а уже принятый документ.

До конца года еще далеко, но нужно восстанавливать связи с альтернативными поставщиками, и вы начинаете тестовые закупки нефти. Это сейчас и происходит.

Если вы не покупаете российскую нефть или покупаете, но не продаете дизель в ЕС, вам пофиг.

▪️А теперь вы читаете в прессе, что Трамп грозится ввести для Индии пошлины из-за закупок российской нефти.

Каким боком вы к пошлинам? Никаким. В итоге вы не паритесь.

На такие угрозы должно реагировать индийское правительство, потому то пошлины - это угроза для индийской экономики, а не для вашего НПЗ.

▪️Поэтому должно быть как-то так:

1) Наступает дедлайн, Трамп делает (если делает) свои угрозы реальными.

Например, шарашит Индии пошлину в 100% и говорит, что пока закупки не прекратятся, пошлина будет действовать.

Или. Трамп говорит - вам срок в один месяц, чтобы прекратить закупки нефти у рф, иначе будет пошлина 100%.

2) Индийское правительство на это как-то реагирует.

Например, вводит запрет. Или вступает в переговоры. Или шлет Трампа нах.

И вот пока запрета на закупку российской нефти от индийского правительства нет, индийскому НПЗ на посты Трампа поднасрать. Потому что это угрозы не ему.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/24363

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