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Експеримент не вдався. Шведська компанія терміново шукає працівників — рік тому персонал замінили штучним інтелектом

Експеримент не вдався. Шведська компанія терміново шукає працівників — рік тому персонал замінили штучним інтелектом

Фінтех-компанія Klarna однією з перших призупинила наймання персоналу, зосередившись на наданні послуг з використання штучного інтелекту, Ця стратегія виявилася провальною.

Klarna відмовилася від наймання персоналу понад рік тому. У 2024 році компанія повідомляла, що штучний інтелект виконує роботу замість 700 агентів служби підтримки клієнтів. Однак тепер ця стратегія не підходить компанії. Як пише Bloomberg, генеральний директор Klarna Себастьян Семятковський визнав, що заміна працівників штучним інтелектом дозволила скоротити витрати, але якість надання послуг впала.

«Оскільки вартість, на жаль, здається, була занадто важливим фактором оцінки під час організації цього, в результаті отримали нижчу якість. Справжні інвестиції в якість людського забезпечення — це шлях у майбутнє для нас», — сказав він.

Тепер компанія хоче знову найняти працівників у службу підтримки. Однак це не буде наймання працівників в класичному розумінні. Компанія планує взаємодію «за схемою типу Uber», де працівники можуть входити в систему та працювати віддалено. В компанії вже зараз працюють два представники нового покоління агентів з обслуговування клієнтів.

«З погляду бренду, з погляду компанії, я вважаю, що надзвичайно важливо чітко дати клієнту зрозуміти, що завжди буде людина, якщо цього хотітимуть», — сказав Семятковський, який ще два роки тому заявляв, що хоче, аби Klarna «улюбленим піддослідним кроликом» для компаній у сфері ШІ, як OpenAI.

Хоча фірма повернулася до наймання працівників, технологічні зміни все ще впливатимуть на чисельність персоналу. Семятковський очікує, що через рік природний рівень плинності кадрів на рівні 20% збережеться, що призведе до скорочення чисельності робочої сили з поточного рівня 3000 приблизно до 2500 осіб.

Джерело: techno.nv.ua

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