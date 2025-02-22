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Експорт СПГ із США досяг рекордних показників

Експорт СПГ із США досяг рекордних показників

Цей тренд допоможе знизити високі ціни у Європі та Азії, прогнозує Bloomberg.

✅ За даними агентства, 18 лютого постачання трубопровідного сировинного газу на американські СПГ-заводи досягли 15,7 млрд кубічних футів. Це рекордно найвищий показник за всю історію спостережень. Він майже на 20% перевищує результати аналогічного періоду минулого року.

✅ Нарощування обсягів експорту зміцнює позиції США як найбільшого у світі постачальника СПГ. Потужності виробників до кінця десятиліття можуть зрости приблизно вдвічі.

✅ Збільшення поставок із США полегшить життя покупців СПГ у Європі та Азії.

✅ Американський експорт СПГ зростає завдяки збільшенню обсягів виробництва на заводі Plaquemines компанії Venture Global LNG, який відвантажив першу партію палива на експорт у грудні 2024 року. Крім того, наприкінці минулого року на проекті Corpus Christi гіганта Cheniere Energy стартувала перша фаза модернізації виробництва.

Джерело: t.me/Energy_Frontline

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Темы: єс, газ, США

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