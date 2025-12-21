Facebook тестує стягнення плати за поширення посилань, цей крок може стати ударом для медіа - The Guardian

Соціальна мережа Facebook тестує систему, яка передбачає плату за поширення зовнішніх вебпосилань, що може стати черговим ударом по новинних агенціях та інших видавцях.

Про це повідомляє The Guardian.

Компанія Meta, якій належить Facebook, заявила, що проводить «обмежене тестування», у межах якого користувачі без платної підписки Meta Verified вартістю щонайменше 9,99 фунта стерлінгів (близько 560 грн – ред.) на місяць можуть публікувати лише два зовнішні вебпосилання на місяць.

Зазначається, що тест охоплює частину сторінок Facebook і профілів користувачів у так званому «професійному режимі», який включає функції, що використовуються творцями контенту для монетизації своїх дописів.

Новинні організації безпосередньо до тестування не залучені. Водночас цей крок може вплинути на редакції та інших видавців, оскільки обмеження можуть стримувати користувачів від поширення посилань на медіаконтент.

Як зазначає видання, видавці вже зазнали значне падіння онлайн-трафіку після рішення Meta у 2023 році знизити пріоритет новинного контенту на користь відео та короткого вірусного контенту. Хоча трафік Facebook до новинних сайтів частково відновлювався цього року, у 2024 році він знизився на 50% у річному вимірі.

Нове тестування є частиною кампанії Meta з пошуку способів заохочення користувачів оформлювати підписку Meta Verified, вартість якої коливається від 9,99 до майже 400 фунтів стерлінгів (близько 22,6 тис. грн - ред.) на місяць за профіль залежно від рівня. Підписка надає додаткові функції облікового запису та підвищений рівень безпеки.

На скриншотах, якими поділилися користувачі, Facebook попереджає: «Починаючи з 16 грудня, деякі профілі Facebook без Meta Verified будуть обмежені двома органічними (тобто безкоштовними – ред.) публікаціями з посиланнями на місяць. Підпишіться на Meta Verified, щоб ділитися більшою кількістю посилань на Facebook, а також отримати значок підтвердженого профілю та додаткові переваги».

Як повідомляв Укрінформ, місцеві органи управління державними школами США подали позов проти компанії Meta, якій належить Facebook, та інших соцмереж, звинувативши їх у приховуванні інформації про шкідливий вплив на користувачів.

Джерело: ukrinform.ua

