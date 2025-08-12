Фонд держмайна звітував про договори оренди, підписані за тиждень

За минулий тиждень оренда державного майна принесла держбюджету майже 253 тисячі гривень.

Результат минулого тижня на онлайн-торгах з оренди державного майна – 252,9 тис. гривень, говориться у повідомленні.

"Команда Фонду держмайна минулого тижня провела 28 аукціонів з оренди на суму – 252 945 гривень. Сукупна вартість активів зросла у 7,84 раза від початкової. В загальному, в онлайн-торгах взяли участь 43 учасники", – зазначає ФДМУ.

Найдорожчим лот тижня стала частина нежитлових приміщень (976,0 м²) у Києві. В ході торгів за лот змагалися два учасники, вартість оренди зросла від 1 565 грн до 64 тис. грн. на місяць.

Цього тижня плануємо провести 41 аукціон з оренди державного майна, додають у Фонді.

