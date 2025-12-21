Бізнес
Сегодня 10:40
Google навчила ШІ визначати, чи створені фото та відео її ж моделями



Пользователи чат-бота Gemini теперь могут легко выяснить, было ли видео или изображение создано с помощью искусственного интеллекта Google.

Об этом сообщает Google.

Новая функция доступна по всему миру и поддерживает любой язык. Система способна анализировать ролики размером до 100 МБ и продолжительностью до 90 секунд.

Чтобы проверить видео или фото, пользователю достаточно загрузить файл в чат Gemini и спросить, сгенерирован ли этот контент Google ИИ? Во время сканирования ИИ ищет невидимые цифровые водяные знаки SynthID, которыми Google маркирует свои разработки.

Gemini указывает точные временные промежутки, где была обнаружена маркировка, отдельно анализируя видеоряд и звуковую дорожку. Например, он может сообщить, что SynthID найден только в аудио на определенных секундах, тогда как визуальная часть осталась без маркировки.

