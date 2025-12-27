Бізнес
Сегодня 09:37
Просмотров: 96

Google решил вывезти из России все свои сервера

Google решил вывезти из России все свои сервера

Google уведомила российских провайдеров о намерении забрать свои сервера Dell R720, ускоряющие доставку контента для пользователей, сообщили источники РБК. По их словам, речь идет об оборудовании, которое используется в рамках системы Google Global Cache (GGC) для хранения видео с YouTube, карт, обновлений приложений на Android и браузера Chrome, изображений из поиска Google и проч. Компания прекратила устанавливать такие сервера в России после 2022.

В уведомлении говорится, что вывод из эксплуатации планируется начать 26 января 2026 года, поскольку сервера Dell R720 «сняты с производства и не имеют гарантийного срока». По данным компании, они «обрабатывают минимальный трафик». При этом остальные машины Google Global Cache, размещенные в России, «останутся в эксплуатации», подчеркивается в сообщении. Один из провайдеров рассказал изданию, что в уточняющем письме Google попросила отключить и извлечь из стойки указанные сервера, а также сообщить адрес, откуда их можно забрать. По его словам, часть машин Dell R720 «уже вывезли» — этим занимается европейская компания MPK Asset Solutions, которая специализируется на управлении жизненным циклом IT-оборудования, включая его демонтаж и утилизацию.

А вот и устаревшее оборудование

Джерело: https://t.me/gulagru/83461

Новости портала «Весь Харьков»

