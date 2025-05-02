Группа “Нафтогаз” в 2024 г. увеличила чистую прибыль на 64%

Группа “Нафтогаз” по результатам 2024 года получила почти 38 млрд грн чистой консолидированной прибыли, что на 15 млрд грн, или на 64% больше, чем в 2023 году.

“Все ключевые бизнес-направления продемонстрировали рост: добыча газа, транспортировка и хранение, продажа и распределение, реализация электро- и тепловой энергии”, – сообщила компания в четверг.

При этом валовая прибыль группы за 2024 год выросла до 89,1 млрд грн по сравнению с 48,5 млрд грн за 2023 год. В то же время операционная прибыль за 2024 год составляет 51,1 млрд грн, что почти на 13,3 млрд грн, или на 32%, больше аналогичного показателя за предыдущий период.

Результаты деятельности “Нафтогаза” подтверждены независимым международным аудитом KPMG.

“В условиях войны мы гарантируем энергетическую стабильность и одновременно усиливаем финансовую устойчивость страны. Спасибо каждому работнику группы за этот результат”, – отметил глава группы “Нафтогаз” Роман Чумак.

Джерело: nigroll.com

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