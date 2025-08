Гуманоїдний робот з Китаю може бігати, битися і робити сальто

Китайська компанія Unitree представила гуманоїдного робота R1, який може виконувати сальта, битися, бігти зі схилу та навіть стояти на руках. Його вартість — лише $5900, що робить R1 найдоступнішим гуманоїдом на ринку. Про це пише Engadget.

Китайська компанія Unitree анонсувала гуманоїдного робота R1 за ціною $5900 — це значно дешевше, ніж аналогічні розробки на ринку. R1 важить 23 кг, має зріст близько 120 см і здатен виконувати складні фізичні дії: стійку на руках, бокс, сальта, біг по схилу, махи ногами з розвороту. Робот має широкий кут огляду, чотири мікрофони, розпізнає голос і зображення, а також підтримує Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2. Компанія демонструє його можливості у рекламному відео.

Unitree Introducing | Unitree R1 Intelligent Companion Price from $5900

Join us to develop/customize, ultra-lightweight at approximately 25kg, integrated with a Large Multimodal Model for voice and images, let's accelerate the advent of the agent era!

Джерело: vctr.media

Новости портала «Весь Харьков»