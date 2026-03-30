Сегодня 10:39
Израильский производитель дронов Uvision расширяет присутствие в Европе

Израильский производитель дронов Uvision расширяет присутствие в Европе и открывает дочернюю компанию в Мюнхене, которая станет центральным хабом для работы с европейскими заказчиками.

Uvision Europe GmbH будет закрывать полный цикл задач — от технической поддержки и обучения до локализации производства, сборки и логистики.

Решение связано с ростом закупок в Европе и стремлением стран региона иметь более быстрый доступ к обслуживанию и поставкам, а также частично перенести производство на свою территорию.

Отдельный акцент делается на интеграции в стандарты НАТО (включая присвоенные номера для кодификации), а также на адаптации под требования европейских армий — от локальной сборки до доработок под конкретные задачи и требования заказчика.

