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Кабмін оновив перелік звільнених від оподаткування товарів та послуг

Кабмін оновив перелік звільнених від оподаткування товарів та послуг

Кабінет міністрів оновив перелік звільнених від оподаткування товарів та послуг.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики України. https://www.msp.gov.ua/news/24448.html

Повідомляється, що зміни насамперед спрямовані на посилення можливостей організаціям громадянського суспільства підтримувати Сили оборони України, учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.

Як зазначили в Мінсоцполітики, нова редакція Постанови Кабміну дозволяє без оподаткування ввозити в Україну транспортні засоби, які доставляють волонтери.

"Сам перелік скорочено із 500 до 133 позицій. Водночас він містить десятки нових позицій, необхідних для захисників і захисниць, а також внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, безпілотних систем, засобів РЕБ та РЕР, комплектуючі до них, а ще засобів тактичної медицини", – йдеться в повідомленні.

Оновлена постанова також передбачає нову позицію "Медичні послуги" та "Послуги з освіти і науки".

"Це означає, що учасники бойових дій, військовослужбовці, ветерани та ВПО матимуть додаткові можливості користуватися медичними та освітніми послугами, які покриваються за рахунок сплачених коштів благодійниками на спеціальних (пільгових умовах)", – пояснили у відомстві.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, операції з безоплатної передачі яких тимчасово звільняються від оподаткування акцизним податком та ПДВ.

Джерело: epravda.com.ua

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