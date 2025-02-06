Кабмін оновив перелік звільнених від оподаткування товарів та послуг

Кабінет міністрів оновив перелік звільнених від оподаткування товарів та послуг.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики України. https://www.msp.gov.ua/news/24448.html

Повідомляється, що зміни насамперед спрямовані на посилення можливостей організаціям громадянського суспільства підтримувати Сили оборони України, учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб.

Як зазначили в Мінсоцполітики, нова редакція Постанови Кабміну дозволяє без оподаткування ввозити в Україну транспортні засоби, які доставляють волонтери.

"Сам перелік скорочено із 500 до 133 позицій. Водночас він містить десятки нових позицій, необхідних для захисників і захисниць, а також внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, безпілотних систем, засобів РЕБ та РЕР, комплектуючі до них, а ще засобів тактичної медицини", – йдеться в повідомленні.

Оновлена постанова також передбачає нову позицію "Медичні послуги" та "Послуги з освіти і науки".

"Це означає, що учасники бойових дій, військовослужбовці, ветерани та ВПО матимуть додаткові можливості користуватися медичними та освітніми послугами, які покриваються за рахунок сплачених коштів благодійниками на спеціальних (пільгових умовах)", – пояснили у відомстві.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, операції з безоплатної передачі яких тимчасово звільняються від оподаткування акцизним податком та ПДВ.

Джерело: epravda.com.ua

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