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Кабмін виключив чотири індустріальних парки з реєстру: не знайшли грошей

Кабмін виключив чотири індустріальних парки з реєстру: не знайшли грошей

Кабінет міністрів 21 лютого ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із реєстру.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Йдеться про такі парки:

● "Перший еко-індустріальний парк" (Івано-Франківська область, створений у 2013 році);

● "СІГМА Парк Яричів" (Львівська область, створений у 2017 році);

● "Rivne industrial park" (Рівненська область, створений у 2020 році);

● "Малин-Захід" (Житомирська область, створений у 2021 році).

Рішення ухвалене з огляду на те, що впродовж двох років в індустріальних парках не були обрані керуючі компанії. Також не проводилося господарської діяльності, спрямованої на розвитку парків і залучення учасників.

Водночас виключення індустріального парку з реєстру не є підставою для його ліквідації, наголосили в Мінекономіки. Він може продовжити свою роботу, але без отримання пільг та стимулів від держави.

"Виключення парків із реєстру не означає їхню ліквідацію - вони можуть повторно подати документи на включення до реєстру через пів року», - прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Джерело: epravda.com.ua

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