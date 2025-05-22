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Какие сферы бизнеса наиболее перспективны в Черногории

Черногория — динамично развивающаяся страна, которая активно привлекает иностранных инвесторов. Все это благодаря выгодной налоговой системе, простым правилам ведения бизнеса и курсу на интеграцию с ЕС. Прежде чем принимать решение, важно понять, какие отрасли здесь действительно перспективны.

Какие сферы бизнеса наиболее перспективны в Черногории

Распространенные отрасли бизнеса в Черногории

Все больше предпринимателей рассматривают открытие компании в Черногории, чтобы расширить свою деятельность в Европе.

  1. Туризм. Наиболее развитая и прибыльная сфера в стране. Благодаря живописной природе, теплому климату и выходу к Адриатическому морю, страна ежегодно принимает миллионы туристов. Поэтому бизнес в сфере отелей, аренды жилья, ресторанов и экскурсий стабильно востребован.
  2. Недвижимость. Второе по значимости направление. Иностранцы активно покупают и арендуют жилье, особенно в прибрежных зонах — Будве, Которе, Тивате. Здесь выгодно открывать агентства недвижимости, девелоперские проекты, строительные компании.
  3. IT-сектор и аутсорсинг. Черногория предлагает низкие налоговые ставки, недорогую рабочую силу и комфортные условия для ведения онлайн-бизнеса. 

Также развиваются аграрные и экологические направления: производство органической продукции, виноделие, сыроварение.

Преимущества открытия бизнеса в Черногории

Черногория предлагает ряд преимуществ для иностранных предпринимателей:

  • простая и быстрая процедура регистрации компании (в среднем 7–10 дней);
  • возможность открытия компании в Черногории со 100% иностранным капиталом;
  • низкий налог на прибыль;
  • отсутствие валютного контроля;
  • возможность получить вид на жительство для владельцев бизнеса и членов их семей.

Эти условия делают страну особенно привлекательной для малого и среднего бизнеса, стартапов и фрилансеров.

Как открыть компанию в Черногории

Процесс регистрации компании в Черногории состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка необходимого пакета документов: паспорт, устав, заявление.
  2. Регистрация юридического адреса.
  3. Открытие банковского счета.
  4. Постановка на налоговый учет.

Регистрация компании может проходить удаленно без посещения Черногории, что значительно экономит время и ресурсы.

Специалисты Campio Group предлагают открытие компании под ключ, включая сопровождение на всех этапах, помощь в выборе оптимальной формы собственности и предоставление номинальных услуг при необходимости. Наиболее популярная форма — общество с ограниченной ответственностью (DOO), минимальный уставной капитал составляет всего 1 евро.

Черногория — перспективное направление для ведения бизнеса. Туризм, недвижимость, IT и агропромышленный сектор продолжают активно развиваться, открывая множество возможностей для инвесторов. Простой процесс регистрации, лояльные условия и поддержка от профессиональных консультантов делают открытие компании логичным шагом для выхода на новые рынки и получения стабильного дохода.

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