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Капітальні інвестиції в Україні зросли на 20%

Капітальні інвестиції в Україні зросли на 20%

Обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2025 році становив 893,6 млрд грн. Це на 20,3% більше, ніж у 2024 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держстат.

Найбільша частка інвестицій припала на промисловість — 36,6% від загального обсягу, або 327,1 млрд грн.

Ще 12% капітальних інвестицій, або 107,3 млрд грн, спрямували у сільське, лісове та рибне господарство.

Переважна частина інвестицій була зосереджена в матеріальних активах — 95,1% від загального обсягу.

Найбільше коштів вкладали у:

● машини, обладнання та інвентар — 36,1%;

● інженерні споруди — 20,8%;

● нежитлові будівлі — 14,3%.

Основний обсяг капітальних інвестицій — 73,3% — спрямували на придбання та створення нових активів.

Для економіки зростання капітальних інвестицій означає відновлення вкладень у виробничу базу, інфраструктуру та оновлення активів. Найвища частка промисловості свідчить, що саме цей сектор залишається ключовим напрямом інвестицій у матеріальні активи.

Також зауважимо, що в 2025 році український ринок злиттів та поглинань суттєво пожвавився. Зростання склало більш ніж 20% за кількістю угод та понад 17% за сукупною розголошеною вартістю транзакцій.

Джерело: delo.ua

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