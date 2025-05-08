Китай і росія цього тижня відновлять переговори щодо газопроводу "Сила Сибіру-2" — Bloomberg

За словами співрозмовників журналістів, переговори можливі вже під час візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до москви. Очікується, що у росії Сі зустрінеться з путіним.

Співрозмовники припускають, що Пекін, імовірно, погодиться обговорювати вищу ціну на газ, ніж раніше.

Зараз Китай прагне встановити ціну, що буде між внутрішньою ціною газу в росії та тарифом, за яким закуповується газ через газопровід "Сила Сибіру".

Китай також наполягає на прокладанні прямого маршруту газопроводу, уникаючи шляху через Монголію.

"Сила Сибіру-2" дозволила б росії додатково постачати 50 млрд кубометрів газу на рік і дала б Китаю можливість замінити дорожчий імпорт скрапленого природного газу.

Однак переговори щодо нового газопроводу тривають роками. І, за словами джерел журналістів, очікувати на підписання угоди цього разу не варто.

Джерело: https://t.me/znua_live/200670

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