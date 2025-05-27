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Китай розглядає впровадження оновленого плану "Зроблено в Китаї", попри заклики США "перебалансувати" економіку — Bloomberg
За словами співрозмовників, які побажали залишитися анонімними через непублічний характер обговорень, чиновники працюють над оновленим варіантом флагманської ініціативи Сі "Зроблено в Китаї 2025".
У новому десятирічному плані пріоритет буде надано таким технологіям, як обладнання для виробництва мікросхем. Один зі співрозмовників додав, що нова програма може мати іншу назву, аби уникнути критики з боку західних країн.
Джерело: https://t.me/znua_live/203224