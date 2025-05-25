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Китай снижает закупки российских энергоносителей

Китай снижает закупки российских энергоносителей

В январе-апреле 2025 года импорт нефти из рф упал на 14% - до 32,4 млн. тонн, а доходы экспортеров - на 23,9%, до $17,1 млрд, сообщает СВР Украины.

Импорт сжиженного газа также сократился – на 27% в физических объемах и 28% в денежном исчислении.

Импорт российского угля за четыре месяца вырос на 2%, а в апреле упал на 13%.

Инвестиции из КНР в рф также уменьшились: с $1,2 млрд в год в 2011-2018 до $400 млн в 2022-2023 годах.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/55131

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