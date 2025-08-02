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Китайські гіганти сонячної енергетики скорочують десятки тисяч працівників через кризу в галузі

Китайські гіганти сонячної енергетики скорочують десятки тисяч працівників через кризу в галузі

Найбільші китайські виробники сонячних панелей скоротили майже третину своїх працівників у 2024 році.

Про це повомляє Reuters.

Йдеться про понад 87 тис. звільнень або скорочень – у середньому це 31% від загальної чисельності персоналу. До компаній, які зазнали найбільших втрат, входять Longi Green Energy, Trina Solar, Jinko Solar, JA Solar та Tongwei. Масові звільнення стали результатом цінових війн, що охопили галузь, а також хронічного надвиробництва – наразі світ щороку випускає вдвічі більше сонячних панелей, ніж фактично використовує, більшість із яких виготовляють саме в Китаї.

Аналітики зазначають, що багато скорочень були неофіційними – у формі зниження зарплат або робочих годин, що спонукало частину працівників до звільнення за власним бажанням. З офіційними заявами про звільнення виступила лише компанія Longi, яка визнала скорочення 5% персоналу. Решта компаній ситуацію не коментують.

За словами аналітика Morningstar Ченга Вана, спад у галузі почався ще наприкінці 2023 року, а у 2024-му лише поглибився. Перспективи на 2025 рік є ще похмурішими. За даними Асоціації фотовольтаїчної промисловості, лише з 2024 року понад 40 китайських компаній у сфері сонячної енергетики збанкрутували, були викуплені або припинили діяльність.

Джерело: mind.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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