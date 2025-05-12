Китайські розробники представили унікальну систему РЕБ для бойового флоту
Китайські військові інженери розробили нову систему радіоелектронної боротьби, яка дозволяє одному бойовому кораблю створювати на радарах ворога ілюзію цілої флотилії. Суть технології — у застосуванні декількох простих і недорогих пристроїв радіоперешкод, які синхронно випромінюють фальшиві сигнали, створюючи «примарні кораблі».
Систему, яку вперше описали в журналі Journal of Systems Engineering and Electronics, розробили у Пекінському науково-дослідному інституті телеметрії. За даними джерела, зокрема South China Morning Post, вона складається з чотирьох електронних глушників, що можуть взаємодіяти в реальному часі й створювати реалістичні радіолокаційні образи неіснуючих об'єктів.
На відміну від традиційних радарних обманок, які потребують дорогого обладнання і не завжди точно імітують електромагнітні профілі сучасних кораблів, ця система базується на елементарному 1-бітовому процесорі. Такий чип визначає лише факт перевищення сигналом певного порогу напруги, але завдяки спеціальним алгоритмам він швидко адаптується до змін на полі бою.
У ході бойових симуляцій ворожі ракети з радіолокаційним наведенням націлювались саме на «примарні» цілі, залишаючи реальний корабель непоміченим. Цей підхід отримав назву «скульптурування електромагнітного середовища» — створення контрольованої картини на ворожих радарах.
Ключова перевага — гнучкість і масштабованість. Система може застосовуватись без залучення складних платформ або великої кількості справжніх кораблів, що знижує витрати і ускладнює роботу ворожої розвідки. Але автори визнають: хоча симуляції були успішними, випробування в умовах реального бою ще не проводили. Також простота 1-бітових процесорів може зробити систему вразливою до складніших засобів радіоелектронної протидії.
У майбутньому дослідники планують інтегрувати штучний інтелект і вдосконалити координацію сигналів, що має підвищити ефективність і стійкість системи. Якщо розробку буде доведено до бойової готовності, вона може радикально змінити тактику морських операцій у зонах підвищеного ризику.
Джерело: noworries.news