Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:48
Просмотров: 85

Китайські туристи не їдуть на росію навіть за умови безвізового режиму

Попри запровадження безвізового режиму, росія не змогла підвищити свою привабливість для іноземних туристів, зокрема з Китаю.

російські туроператори покладали великі надії на зростання потоку туристів із КНР вже з грудня, однак очікуваного ефекту не сталося. Попри те, що Китай формально залишається серед лідерів за кількістю відвідувачів, реальні обсяги не відповідають прогнозам галузі.

Експерти також відзначають, що росія не виграє й від глобальних геополітичних змін. Навіть на тлі нестабільності на Близькому Сході туристи не переорієнтовуються на російські напрямки, а обирають альтернативи з теплим кліматом, такі як Туреччина, Таїланд чи Єгипет.

Фахівці ринку наголошують, що проблема має системний характер: росія залишається неконкурентною туристичною дестинацією, яка не здатна запропонувати ані якісний сервіс, ані привабливий продукт для міжнародного туриста. Обмежена інфраструктура, відсутність повноцінних курортів світового рівня та загальні безпекові ризики роблять країну малопривабливою навіть попри спрощення візового режиму. У результаті іноземні туристи, зокрема китайські, обирають більш комфортні, безпечні та передбачувані напрямки.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 