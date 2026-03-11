Китайський бізнес захоплює онлайн-торгівлю на росії на тлі кризи російського підприємництва

У 2025 році російський ринок онлайн-торгівлі продемонстрував тривожну для місцевого бізнесу тенденцію: дедалі більшу частку нових компаній запускають іноземці, насамперед громадяни Китаю. Так, кожен п’ятий новий онлайн-бізнес на росії у 2025 році створювали китайські підприємці. Йдеться про компанії, де засновником або генеральним директором є громадянин Китаю.

Загалом кількість китайських компаній, що працюють у сфері онлайн-торгівлі на росії, за 2025 рік зросла у 2,4 раза. Паралельно з цим кількість реєстрацій китайських бізнесів у країні збільшилася на 86% порівняно з 2024 роком. Найбільша частка нових реєстрацій припала саме на електронну комерцію – 50,88% усіх нових китайських компаній. Далі йдуть оптова (19,03%) та роздрібна (9,24%) торгівлі, тоді як виробництво становить лише 3,42%.

Таке зростання активності китайського бізнесу відбувається на тлі відходу російських підприємців із ринку маркетплейсів. Із лютого по грудень 2025 року кількість активних продавців на російських онлайн-платформах зменшилася на 6,9% – вперше за всю історію спостережень. Ще більш показовим є падіння інтересу до такого бізнесу: кількість нових продавців за рік скоротилася на 17,8%.

Причини відтоку російських підприємців пов’язані зі стрімким зростанням витрат. Комісії маркетплейсів сьогодні можуть становити від 25% до 40% обороту, а з урахуванням додаткових витрат – до 50–70% виручки. Крім того, з 2023 року логістика для продавців подорожчала на 33–89%, а комісії платформ зросли ще на 58–63%. У таких умовах значна частина малого та середнього бізнесів втрачає рентабельність і змушена залишати ринок.

На цьому тлі іноземні продавці, зокрема китайські, активно займають нішу, що звільняється. Представники галузі зазначають, що частина таких компаній використовує непрозорі або «сірі» схеми ведення бізнесу, що дає їм змогу отримувати на 20–30% вищу маржу порівняно з російськими підприємцями.

Джерело: szru.gov.ua

