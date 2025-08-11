Китайський робот-собака розбиває скло, робить сальто й долає схили у 45°

Китайська компанія Unitree представила нового чотириногого робота A2, здатного розбивати скло, робити сальто та переносити вантажі до 25 кг. Про це пише Interesting Engineering.

Китайська Unitree анонсувала чотириногого робота A2, створеного для складних промислових умов. Модель вагою 37 кг може переносити до 25 кг під час руху (до 100 кг у статичному положенні). A2 долає схили з нахилом 45°, сходи висотою 30 см і працює при температурах від -20°C до 55°C. Запас ходу без підзарядки — до 20 км. Робот оснащений двома LiDAR-сканерами, HD-камерою, GPS, Wi-Fi 6.

Завдяки 12 високошвидкісним двигунам і системам стабілізації робот може робити сальто, пробивати скло і швидко відновлювати рівновагу після падінь. Він підходить для рятувальних операцій, промислової інспекції та логістики у важкодоступних місцях.

Unitree планує розширювати лінійку роботів із новими функціями та застосуваннями, підвищуючи продуктивність і адаптивність робототехніки у промисловості та службах порятунку. Нагадуємо, нещодавно писали, що у Нью-Йорку запустять завод, де скульптури створюють ШІ-роботи.

Джерело: vctr.media

