Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:28
Просмотров: 21

Китайський робот-собака розбиває скло, робить сальто й долає схили у 45°

Китайський робот-собака розбиває скло, робить сальто й долає схили у 45°

Китайська компанія Unitree представила нового чотириногого робота A2, здатного розбивати скло, робити сальто та переносити вантажі до 25 кг. Про це пише Interesting Engineering.

Китайська Unitree анонсувала чотириногого робота A2, створеного для складних промислових умов. Модель вагою 37 кг може переносити до 25 кг під час руху (до 100 кг у статичному положенні). A2 долає схили з нахилом 45°, сходи висотою 30 см і працює при температурах від -20°C до 55°C. Запас ходу без підзарядки — до 20 км. Робот оснащений двома LiDAR-сканерами, HD-камерою, GPS, Wi-Fi 6.

Завдяки 12 високошвидкісним двигунам і системам стабілізації робот може робити сальто, пробивати скло і швидко відновлювати рівновагу після падінь. Він підходить для рятувальних операцій, промислової інспекції та логістики у важкодоступних місцях.

Unitree планує розширювати лінійку роботів із новими функціями та застосуваннями, підвищуючи продуктивність і адаптивність робототехніки у промисловості та службах порятунку. Нагадуємо, нещодавно писали, що у Нью-Йорку запустять завод, де скульптури створюють ШІ-роботи.

Джерело: vctr.media

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Китай, робот

Читайте ещё:

Сі прагне посилити контроль після скандалів, що сколихнули військову еліту Китаю
Сегодня 07:33    74
Китайські державні ЗМІ заявляють, що чипи Nvidia небезпечні для Китаю
Сегодня 06:17    118
Китай. Страта за розтрату
06.08.2025 07:56    139
Останні зовнішньополітичні дії/заяви Трампа вселяють стриманий оптимізм
05.08.2025 08:20    75
«Щас Кітай їм поможєт. Дєньгамі і всєм остальним»
04.08.2025 06:27    277
В Китае выпустили огромных комаров-каннибалов для борьбы с эпидемией чикунгуньи
03.08.2025 10:14    253
Гуманоїдний робот з Китаю може бігати, битися і робити сальто
03.08.2025 09:15    154
Слухи об отставке Си Цзиньпина продолжают циркулировать в среде диссидентской оппозиции
03.08.2025 06:32    134
Китайські гіганти сонячної енергетики скорочують десятки тисяч працівників через кризу в галузі
02.08.2025 11:01    189
Екс-працівник Bandai Namco вкрав настільки багато грошей, що довелось скоротити зарплати босам
01.08.2025 10:38    167
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 